В Кронштадте стартовал «Фестиваль тельняшки»

В парке «Остров фортов» в Кронштадте 29 и 30 августа проходит фестиваль, посвященный 146-летию появления тельняшки.

Об этом рассказали в пресс-службе музейно-исторического комплекса. Попасть на фестиваль этого элемента одежды моряков может любой желающий абсолютно бесплатно, соблюдение дресс-кода также необязательно. Гостей мероприятия ждет обширная развлекательная программа, которая включает в себя спортивные соревнования, шоу мыльных пузырей, выступления музыкантов и аниматоров, фотозоны с арт-объектами и многое другое.

Отметим, что фестиваль работает с 11:00 до 21:00 и организован проектом «Остров фортов» под эгидой Военно-Морского Флота России при участии Центрального военно-морского музея и при поддержке Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.