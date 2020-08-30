В Кронштадте стартовал «Фестиваль тельняшки»

В Кронштадте стартовал &#171;Фестиваль тельняшки&#187;
Фото: кронштадт.рф

В парке «Остров фортов» в Кронштадте 29 и 30 августа проходит фестиваль, посвященный 146-летию появления тельняшки.

Об этом рассказали в пресс-службе музейно-исторического комплекса. Попасть на фестиваль этого элемента одежды моряков может любой желающий абсолютно бесплатно, соблюдение дресс-кода также необязательно. Гостей мероприятия ждет обширная развлекательная программа, которая включает в себя спортивные соревнования, шоу мыльных пузырей, выступления музыкантов и аниматоров, фотозоны с арт-объектами и многое другое.

Отметим, что фестиваль работает с 11:00 до 21:00 и организован проектом «Остров фортов» под эгидой Военно-Морского Флота России при участии Центрального военно-морского музея и при поддержке Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Ладоге проходит легендарный петербургский фестиваль «Корюшка идет!».

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