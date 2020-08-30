Празднование фестиваля «Корюшка идет!» перенесли из Петербурга в Ленобласть

"Высокий сезон" корюшки, как правило, приходится на конец апреля-май. Фото: Baltphoto

"Высокий сезон" корюшки, как правило, приходится на конец апреля-май. Фото: Baltphoto

Традиционный ежегодный фестиваль любимой рыбы петербуржцев «Корюшка идет!» в этом году перенесли из Северной столицы в Ленинградскую область.

Празднование проходит с 28 по 30 августа в Новой Ладоге, поскольку на территории 47 региона более благоприятная эпидемиологическая обстановка. Мероприятие, среди прочего, приурочено ко Дню Новой Ладоги. В рамках празднования зрителям представили театрализованное представление «Алтарь Отечества», посвященное полководцу Александру Суворову и Петру Первому.

Кроме ярмарки, фейерверка, соревнований по рыбной ловле и множества других развлечений, для гостей фестиваля выступает группа «Сурганова и оркестр».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ежегодный фестиваль цветов, проходящий в Санкт-Петербурге, в этот раз посвятили медицинским работникам.