Фестиваль цветов в Петербурге посвятят медицинским работникам

Фестиваль цветов в Петербурге посвятят медицинским работникам
Фестиваль стартует в последнюю пятницу лета. Фото: vk.com/festivalofflowers

Организаторы ежегодного общественного мероприятия «Фестиваль цветов» представили программу и напомнили о важной роли врачей в обществе.

В 2020 году в пандемию коронавирусной инфекции на передовую по борьбе с угрозой встали врачи и медицинские работники. Именно им будет посвящен фестиваль. Об этом организаторы мероприятия заявили в его официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

В рамках программы фестиваля 29 августа состоится парад цветов по Невскому проспекту, а за день до этого, 28 августа, между мастерами флористического дела состоится баттл на площади Островского.

Также, для посетителей фестиваля выступят оперные певцы в сопровождении симфонического оркестра на концерте «Бал цветов».

Помимо этого, петербуржцы 29 и 30 августа смогут посетить выставку цветочных арт-объектов в Петропавловской крепости. Повышенный интерес к событию вызывает тот факт, что для него были задействованы новые технологии, призванные «оживить» экспонаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Фестиваль цветов» на неделю ограничит движение в центре Петербурга.

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