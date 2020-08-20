«Фестиваль цветов» на неделю ограничит движение в центре Петербурга

В период с 22 по 29 августа культурно-массовое ежегодное мероприятия «Фестиваль цветов» ограничит движение транспорта в Центральном районе Северной столицы.

Об этом в четверг, 20 августа, предупреждают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Так, с 25 по 29 августа будет закрыто движение транспорта по западному проезду площади Островского. Кроме того, 29 августа с 09:00 до 17:00 будет нельзя проехать по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль дома №4 и №6-8 по Дворцовой площади), с 12:00 до 14:20 полностью перекроют площадь Островского, а с 13:50 до 15:00 поэтапно закроют Невский проспект от набережной Фонтанки до Дворцовой набержной.

Помимо прочего, с 22:00 22 августа до 23:59 24 августа запретят парковку на западном проезде площади Островского, а с 22:00 27 августа до 9 утра 29 августа — на проезде от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль домов №4 и №6-8 по Дворцовой площади).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что игра «Зенита» с «Тамбовом» 22 августа ограничит проезд на Крестовском острове.