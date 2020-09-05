Айза Анохина случайно выложила интимное фото в Instagram

Айза Анохина случайно выложила интимное фото в Instagram
Айза Анохина. Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam/

Блогер успела удалить снимок, но некоторые все-таки увидели его.

Блогер Айза Анохина попала в неловкую ситуацию. Бывшая жена рэпера Гуфа случайно выложила снимок своих гениталий в «сториз» в Instagram. Некоторые преданные поклонники, следящие за обновлениями Анохиной, успели увидеть интимное фото. Комментируя инцидент, блогер написала, что она «мастер спорта по провалам». Анохина отметила, что хотела отослать снимок своему любимому, с которым разлучилась на пару дней. Женщина добавила, что у всех есть половые органы, так что ничего ужасного не произошло.

Анохина, тем не менее, призналась, что всегда боялась публичных сливов своих интимных фото. Ее «чуть не хватил сердечный приступ», но в итоге блогер посмеялась над собой и отпустила ситуацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что незнакомец по телефону уговаривал петербургскую школьницу выслать интимные фото.

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