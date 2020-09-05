Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо

Они не рекомендуют прожаривать мясо до хрустящей корочки – от этого больше вреда, чем пользы.

Ученые провели исследование и выяснили, как лучше всего готовить мясо. Они отметили, что некоторые советы, которые можно прочитать в популярных рецептах, вредные. Так, некоторые советуют прожаривать мясо до хрустящей корочки, но это приводит к появлению опасных соединений, способствует инсульту и осложнениям при диабете.

Эксперты считают правильным отказ от большого количества жаренного мяса. Это поможет снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также они рекомендуют выбрать другой способ приготовления мяса – например, на медленном огне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказала, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы.