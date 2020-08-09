Врач рассказала, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы.

По словам специалиста, практически все в человеческом организме состоит из белка. У вегетарианцев отсутствие белка заметно не всегда, однако с возрастом это проявляется серьезнее, сообщила она «Пятому каналу».

Кроме того, митохондрии у вегетарианцев работают хуже, чем у мясоедов, поскольку мясо служит источником л-карнитина. Это вещество необходимо для работы митохондрий.

Вегетарианцы также могут получить не все аминокислоты. При отсутствии конкретного органического соединения нарушается процесс расщепления и усваивания определенного белка. Такое нарушение выливается в проблемы с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения.

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