Ученые выяснили, что значит головокружение при резком вставании

Головокружение, которое возникает, когда человек резко встает, может указывать на риск развития деменции в будущем.

Ученые изучали феномен ортостатической гипотензии – головокружения, которое возникает при резком вставании, пишут СМИ. Его объясняют падением артериального давления.

Специалисты изучили данные более двух тысяч человек, средний возраст которых составил 73 года. В начале исследования ни у одного из них не было выявлено признаков деменции.

В течение следующих 12 лет деменцию развилась у 22%. В итоге исследователи пришли к выводу о том, что развития старческого слабоумия на 40% был выше у тех, кто испытывал систолическую ортостатическую гипотензию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сейсмологи из Китая смогли определить время, когда движение тектонических плит на Земле стало глобальным.