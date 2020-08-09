Ученые из Китая раскрыли древнюю загадку Земли

Сейсмологи из Китая смогли определить время, когда движение тектонических плит на Земле стало глобальным.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances. Как оказалось, глобальный круговорот земных пород начался около двух миллиардов лет назад.

К такому выводу ученые пришли после того, как было проведено изучение древних пород. Специалисты нашли следы субдукции, когда одни блоки земной коры погружались в другие.

Ученые полагают, что тектонические движения на Земле начались около четырех миллиардов лет назад. Впрочем, китайские специалисты отметили: их выводы не противоречат такой теории, поскольку тогда это движение еще не было глобальным.

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