Японские ученые нашли жука, способного сбежать из желудка хищника

Японские ученые нашли жука, способного сбежать из желудка хищника
Жуки-водолюбы обитают на рисовых полях Японии по соседству с китайскими водными лягушками. Фото: Wikipedia

Биолог из Японии выяснил, что азиатский жук-водолюб (Regimbartia attenuata) может выжить после того, как его проглотила лягушка.

Более того, насекомое способно невредимым выбраться из желудка земноводного. Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Current Biology, жуки-водолюбы покидают организм съевшего их животного естественным путем. Для этого они ускоряют работу пищеварительной системы амфибий.

Пережить непростое путешествие удается девяти насекомым из десяти. Специалисты выяснили, что для спасение водолюбы используют лапки, которыми, вероятно, активно двигают на протяжении всего пути. Более детально наблюдать за процессом, чтобы подтвердить догадки, ученые пока не могут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смех является действенным средством для борьбы со стрессом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
биология японские ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В выходные Петербург снова ждет потепление
«Игра престолов» возглавила рейтинг самых скачиваемых сериалов в мире
Собаки воспринимают человеческую речь также, как люди
Японские ученые нашли жука, способного сбежать из желудка хищника
Психологические травмы из детства укоряют биологическое старение
Путин поддержал Ливан после взрыва
На Возрождения после хлопков загорелась АЗС
Бузову заподозрили в измене Манукяну с женатым мужчиной