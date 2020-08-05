Японские ученые нашли жука, способного сбежать из желудка хищника

Жуки-водолюбы обитают на рисовых полях Японии по соседству с китайскими водными лягушками. Фото: Wikipedia

Жуки-водолюбы обитают на рисовых полях Японии по соседству с китайскими водными лягушками. Фото: Wikipedia

Биолог из Японии выяснил, что азиатский жук-водолюб (Regimbartia attenuata) может выжить после того, как его проглотила лягушка.

Более того, насекомое способно невредимым выбраться из желудка земноводного. Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Current Biology, жуки-водолюбы покидают организм съевшего их животного естественным путем. Для этого они ускоряют работу пищеварительной системы амфибий.

Пережить непростое путешествие удается девяти насекомым из десяти. Специалисты выяснили, что для спасение водолюбы используют лапки, которыми, вероятно, активно двигают на протяжении всего пути. Более детально наблюдать за процессом, чтобы подтвердить догадки, ученые пока не могут.

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