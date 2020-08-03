Ученые выяснили, что смех помогает справляться со стрессом

Женщины улыбаются в среднем больше, чем мужчины. Фото: Pixabay

Женщины улыбаются в среднем больше, чем мужчины. Фото: Pixabay

Человеку проще пережить стрессовые ситуации, если он привык часто смеяться в течение дня. К такому выводу пришли ученые Базельского университета.

Специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что в среднем люди смеются 18 раз в день. Чаще всего это возникает во время общения. Они отметили, что время суток, пол и возраст человека напрямую влияют на смех.

Согласно данным в журнале «Plos One», сообщил ТАСС, участие в эксперименте принял 41 студент психологического отделения Базельского университета — 33 девушки и восемь молодых людей.

Ученые определили, что женщины улыбаются в среднем больше, чем мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закадровый смех делает шутки смешнее. В ходе эксперимента добровольцам были показаны видеоролики, участники должны были оценить услышанные шутки. Отмечается, что самым несмешные признан вариант записи без сопровождения смеха вообще. Вторыми стали записи с постановочным смехом.