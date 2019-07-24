Ученые доказали, что закадровый смех делает шутки смешнее

В эксперименте комик рассказал шутки из категории dad jokes или папины шутки, которые смешными не являются в принципе.

Команда ученых из Великобритании провела эксперимент, в ходе которого профессиональный комик зачитывал шутки под три варианта записи: без закадрового смеха, с постановочным смехом и со смехом реальной аудитории.

Видеоролики были показаны добровольцам, которые должны были оценить услышанные шутки. Отмечается, что самым несмешные признан вариант записи без сопровождения смеха вообще.

Вторыми стали записи с постановочным смехом. Самыми смешными публике показались шутки, которые сопровождались смехом реальной аудитории.

Специалисты пока не поняли причины данного явления. Предполагается, что может работать эффект «заражения» смехом.

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