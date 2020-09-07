Новый закон в России грозит дефицитом импортного алкоголя

Новый закон в России грозит дефицитом импортного алкоголя
Винные магазины могут столкнуться с дефицитом. Фото: pixabay.com

Винные магазины в России могут столкнуться с дефицитом импортного алкоголя. Из-за нового закона торговля перестала принимать зарубежную продукцию.

Речь идет о законе «О виноградарстве и виноделии в РФ», который вступил в силу в июне этого года.

Так, на этикетке должны быть указаны место происхождения и год урожая винограда. Товар, который поступил на полки до принятия закона, может продаваться. А вот поступившие после бутылки должны будут соответствовать новым нормам, передает РБК.

При этом участники рынка отмечают: технология производства не всегда позволяет выполнить эти условия – в некоторых винах виноматериалы из разных регионов смешаны. Закон не учитывает и то, что технология производства коньяка предусматривает возможность изменять перечень дистилляторов для разных партий.

Закон принимался с расчетом на то, что изменения позволят снизить число контрафакта.

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