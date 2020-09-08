В Петербурге во вторник обсудят профилактику ОРВИ и вакцинацию от гриппа

По словам профессора, вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни. Фото: Pixabay

По словам профессора, вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни. Фото: Pixabay

В Северной столице пройдет пресс-конференция «Профилактика ОРВИ и вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге».

Мероприятие состоится сегодня, 8 сентября, в дистанционном формате, начало запланировано на два часа дня. Участники обсудят эпидемиологическую ситуацию, профилактику ОРВИ и вакцинацию от гриппа.

Участие в пресс-конференции примут глава отдела управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия, зампредседателя комитета по здравоохранению города Евгений Антипов, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета Лариса Соловьева. А также главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике комитета Сусанна Харит и эпидемиолог клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Анна Сталевская.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали число детей, заболевших коронавирусом в России. Чаще всего тяжелые и среднетяжелые формы болезни встречались у детей в возрасте до года.