В Роспотребнадзоре назвали число детей, заболевших коронавирусом в России

Легкое течение COVID-19 у детей может быть связано конкуренцией вирусов, которые одновременно находятся на слизистой органов дыхания. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

Легкое течение COVID-19 у детей может быть связано конкуренцией вирусов, которые одновременно находятся на слизистой органов дыхания. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

В России за первое полугодие текущего года коронавирусом переболели около 50 тыс. детей. Примерно у трети инфекция протекала бессимптомно.

За указанный период положительный тест на Covid-19 сдали 47 712 детей, что составляет 8,4% от всех выявленных случаев. У 49,9% инфицированных заболевание протекало в легкой форме, у 32,3% — бессимптомно.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора, тяжелая форма была лишь у 0,2% заразившихся. Чаще всего тяжелые и среднетяжелые формы болезни встречались у детей в возрасте до года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии клинические испытания вакцины от коронавируса проведут Biontech и Pfizer. Тестирование препарата является частью глобального исследования вакцины на фазе 2/3.