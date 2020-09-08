В Германии клинические испытания вакцины от коронавируса проведут Biontech и Pfizer

Исследования будут проводиться в 120 исследовательских центрах по всему миру. Фото: pixabay.com

Исследования будут проводиться в 120 исследовательских центрах по всему миру. Фото: pixabay.com

В Германии проведут клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer Inc.

Институт имени Пауля Эрлиха одобрил проведение испытаний. В случае допуска вакцины на рынок планируется выпустить до 100 млн доз до конца текущего года. В Biontech рассказали, что тестирование препарата является частью глобального исследования вакцины на фазе 2/3.

Как сообщает ТАСС, участниками исследования станут до 30 тыс. человек в возрасте от 18 до 85 лет. Они будут получать препарат или плацебо.

Напоминаем, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработал Цент имени Гамалеи. Все участники испытаний отметили, что чувствуют себя хорошо, укол помог всем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о результатах испытаний российской вакцины от коронавируса. Специалисты проверили две формы вакцины: одна на основе аденовируса rAd26-S, другая — на базе rAd5-S.