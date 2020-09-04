Опубликованы результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

В рамках испытаний были проверены две формы вакцины. Фото: pixabay

В рамках испытаний были проверены две формы вакцины. Фото: pixabay

Российские ученые представили результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».

В рамках испытаний были проверены две формы вакцины: одна на основе аденовируса rAd26-S, другая — на базе rAd5-S.

Согласно данным, опубликованным в журнале Lancet, российский препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ абсолютно у всех участников клинических исследований. При этом уровень антител у добровольцев превысил уровень антител у переболевших Covid-19 в 1,4 — 1,5 раз.

Специалисты отметили, что оба варианта вакцины безопасны для пациентов и не провоцируют никаких серьезных побочных эффектов.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в организме детей могут соседствовать частицы COVID-19 и антитела к вирусу.