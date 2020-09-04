В организме детей могут соседствовать частицы COVID-19 и антитела к вирусу

По предварительным результатам исследований, дети могут оставаться переносчиком инфекции даже после того, как вылечились от коронавируса.

К такому выводу пришли американские специалисты, которые обнаружили в крови детей, перенесших COVID-19, одновременно и антитела к вирусу и его частицы. Определить степень заразительность таких детей ученые пока затрудняются, однако подчеркивают необходимость постоянного соблюдения социальной дистанции и личной гигиены.

В эксперименте, на котором основана гипотеза экспертов, приняли участие 33 маленьких пациента Национальной детской больницы, проходивших тестирование и на коронавирусную инфекцию, и на антитела к ней. Девять детей оказались переносчиками клеток вируса, и одновременно их организм противостоял болезни. После этого изучили анализы еще 6 тысяч детей, 15% из них также имели и антитела, и частицы COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об актуальной коронавирусной повестке дня в Санкт-Петербурге.