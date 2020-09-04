Рекордная смертность и ожидание второй волны заболеваемости: последние данные о Covid-19 в Петербурге

Рекордная смертность и ожидание второй волны заболеваемости: последние данные о Covid-19 в Петербурге
Петербург на первом месте в России по смертности от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Gazeta.SPb.ru публикует последние данные по заболеваемости Covid-19 в Петербурге и самые горячие коронавирусные новости о вакцине, снятых и действующих коронавирусных ограничениях в городе.

Статистика

За последние сутки в Петербурге выявили 193 заболевших Covid-19. Выздоровевших — 101. Умерло — 20 человек. По состоянию на 4 сентября коронавирус в Северной столице всего подхватили 37 тыс. 425 горожан, поправились — 26 тыс. 194, скончались — 2 тыс. 503. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Отметим, что наш город на данный момент первый по суточным смертям от коронавирусной инфекции в России.

Вакцина

Вакцину от Covid-19 центра Гамалеи для пострегистрационных исследований развезли в медучреждения. Первые добровольцы получат ее в ближайшее время. Об этом рассказал замдиректора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Отмечается, что третья стадия испытаний только началась. Раннее сообщалось, что завершить ее планируют к 2022 году.

Ограничения

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое снимает ряд коронавирусных ограничений. С 7 сентября петербуржцы смогут получать социальные услуги очно, т.е. в помещениях соответствующих организаций. С 12 сентября к работе вернутся театры и кинотеатры, будут разрешены спортивные, культурные и зрелищные мероприятия в помещениях (для граждан старше 18 лет), возобновится розничная торговля в ТЦ, откроются фуд-корты и фуд-плейсы, пансионаты, дома отдыха и санатории снова начнут принимать постояльцев, пропадет необходимость в предварительной записи в бассейны, фитнес-центры, библиотеки и архивы.

Инфографика Gazeta.SPb.ru

Сейчас, по данным «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге режим самоизоляции действует лишь в качестве рекомендации, можно посещать детские и спортивные площадки, торговые и торгово-развлекательные центры, парикмахерские, кафе и рестораны, парки и скверы, санаторно-курортные организации размещают гостей только по медицинским показаниям, в общественных местах, в том числе в транспорте, необходимо быть в масках, школы и детские сады работают в обычном формате.

Напомним, что Петербург готовится ко второй волне заболеваемости коронавирусной инфекцией. Опасения по поводу ее возникновения возникли еще в начале августа. Тогда в Росстате заявили, что каждый шестой россиянин, умерший от Covid-19, является жителем нашего города. Специалисты Смольного завершают работу над планом действий в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и рассчитывают сдержать эпидемию без полных закрытий. В планах увеличить запасы СИЗ, установив на них определенную цену, нарастить долю онлайн-услуг и перевести часть сотрудников на удаленную работу. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по такому же сценарию могут пойти и образовательные учреждения, возобновив занятия в дистанционном формате.

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