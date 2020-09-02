В Петербурге с 7 и 12 сентября отменяют ряд коронавирусных ограничений

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин дал комментарий по снятию ряда ограничительных мер по коронавирусу в городе.

Как сообщили в аппарате чиновника, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое снимает с 7 и 12 сентября ряд коронавирусных ограничений.

С 7 сентября петербуржцам будет доступно получение соцуслуг в помещениях организаций соцобслуживания в очной форме по предварительной записи.

А с 12 сентября возвращаются к работе театры и кинотеатры. Также с этого числа будут разрешены проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях. Однако их посещение будет доступно только для горожан старше 18 лет.

Кроме того, с 12 числа в городе возобновляется розничная торговля в помещениях общего пользования в торговых центрах. Начнут работать фуд-корты и фуд-плейсы.

Петербуржцы вновь смогут отдохнуть в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Отменяется предварительная запись для посетителей бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.

«Мы очень внимательно следили за эпидемической обстановкой. В течение июля-августа она улучшалась», – отметил Евгений Елин.

Чиновник заявил, что в случае роста случаев заражений тотальное закрытие производств, сфер бизнеса и экономики станет последней мерой, которую попытаются избежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александринский театр открылся для зрителей спустя пять месяцев коронавирусных ограничений.