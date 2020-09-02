Александринский театр открылся для зрителей спустя пять месяцев коронавирусных ограничений

Александринский театр открылся для зрителей спустя пять месяцев коронавирусных ограничений
Александринский театр. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Северной столице в среду, 2 сентября, в очном режиме заработал Александринский театр.

Петербуржцы, скучавшие по культурному времяпрепровождению, смогут вновь отправиться на любимые спектакли. В среду театр открывает 265 сезон премьерой постановки «Маузер» режиссера Теодороса Терзопулоса. Отмечается, что билеты на сегодняшний спектакль раскуплены полностью, а билеты на остальные анонсированные постановки разлетаются со стремительной скоростью. Новость об этом появилась в группе «Александринский театр и Новая сцена» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, приобрести билеты на спектакли можно на сайте культурного учреждения. Также, представители театра обратились к зрителям и напомнили о важности использования средств индивидуальной защиты. В маске необходимо не только проходить в помещения театра, но и оставаться в ней на протяжении всего спектакля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фуд-корты и кинотеатры в Петербурге могут открыться 12 сентября.

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