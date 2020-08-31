Фуд-корты и кинотеатры в Петербурге могут открыться 12 сентября

Петербургские власти могут снять запрет на работу фуд-кортов и кинотеатров уже на следующей неделе. Если ситуация по коронавирусу в городе позволит, то текущие ограничения снимут с 12 сентября.

Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин, его слова передает «Коммерсант». По словам чиновника, Смольный будет следить за влиянием начала учебы на заболеваемость.

«Если последствия не будут крайне неблагоприятными, то будем дальше снимать ограничения», — сообщил Евгений Елин.

Планы открыть фуд-корты, кинотеатры и концертные залы с 12 сентября вице-губернатор назвал консолидированной позицией Смольного и Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцы петербургских кинотеатров просят о возобновлении работы с 1 сентября. В обращении к Беглову представители кинотеатров утверждают, что ни в России, ни в других странах не подтвержден факт того, что в кинотеатрах возможно активное распространения коронавируса.