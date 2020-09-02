Смольный почти готов ко второй волне коронавируса

Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Власти Северной столицы активно готовятся ко второй волне коронавируса, которая ожидается этой осенью.

Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости». В Петербурге завершается работа над созданием плана действий при возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в городе. На текущий момент в дорожной карте не обозначены конкретные даты второй волны.

Тем не менее, Смольный рассчитывает избежать тотальных закрытий производств, сфер бизнеса и экономики, как это было при первой волне пандемии. При этом специалисты все же допускают, что при стремительном росте случаев заболеваний в городе закроют ряд предприятий.

Сообщается, что в случае очередной вспышки в Петербурге увеличат запасы средств индивидуальной защиты. Также планируется наращивае доли онлайн-услуг и перевод части сотрудников на удаленку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный меняет подход в ситуации с распространением COVID-19.