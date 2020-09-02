Смольный меняет подход в ситуации с распространением COVID-19

Смольный меняет подход в ситуации с распространением COVID-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербургские власти решили полностью изменить подход к ограничительным мерам, которые вводились из-за пандемии коронавирусу.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Елина. Чиновник заявил, что в случае роста числа случаев заражения COVID-19 Петербурге последней мерой станет тотальное закрытие производств, сфер бизнеса и экономики. По словам вице-губернатора, остановить развитие заболевания получится, если население будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию

Елин отметил, что первым критерием, которым руководствовался Смольный при принятии решения об ослаблении ограничений, было количество заболевших. За один месяц число тестов обследований на COVID-19 увеличилось почти в два раза — до 21,3 тыс., но при этом число заболеваний выросло лишь со 165 до 184.

Сообщается, что пик смертности Петербурга прошел еще в июне, когда рост к июню 2019 года составил 55%, а в июле показатели упали до 19%.

Евгений Елин подчеркнул, что ограничения снимаются с 12 сентября в связи с необходимостью учета инкубационного периода заболевания у тех, кто вернулся из отпусков. Инкубационный период продолжается в течение восьми дней. В течение следующих двух дней распространение падает и на десятый составляет порядка 6%, а уже на 12-й день равно нулю.

Медицинская система сейчас гораздо лучше подготовлена к пандемии, чем весной. В городе есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 7 и 12 сентября отменяют ряд коронавирусных ограничений.

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