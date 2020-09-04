Обследование на коронавирус в Петербурге прошли еще 22,7 тыс. человек

Обследование на коронавирус в Петербурге прошли еще 22,7 тыс. человек
В Петербурге продолжаются ежедневные обследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице продолжается тестирование населения на наличие коронавирусной инфекции в организме. Оперативный штаб опубликовал новую статистику по числу тестов на коронавирус за последний день.

Согласно оперативным данным на 10 утра пятницы, 4 сентября, за последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили еще 22 715 человек.

Медицинские сотрудники продолжают наблюдать за здоровьем человек, которые могут быть инфицированы. Двое из них размещены в обсерваторах, а 688 контактировали с людьми, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Кроме того, за сутки Единая региональная информационная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 152 звонка. Позвонить в службу можно по номеру 122.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав поделился обновленными рекомендациями по лечению коронавируса. Из списка убрали два препарата, которые не показали свою эффективность.

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