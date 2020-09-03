Минздрав поделился рекомендациями по лечению коронавируса

Из списка убрали два препарата, которые оказались неэффективными.

Минздрав РФ опубликовал обновленные рекомендации по лечению коронавируса. В список не попали препараты лопинавир и ритонавир, так как они не доказали свою эффективность. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

«Гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания»,

— говорится в сообщении.

Всего в список рекомендованных лекарств попали фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

Также в связи с регистрацией вакцины в документе появился пункт о специфической профилактике. Напоминаем, что начало вакцинации запланировано на 5 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса продлятся до конца 2022 года.