Испытания вакцины от коронавируса продлятся до конца 2022 года

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, которую разработали в центре Гамалеи, планируют завершить до конца 2022 года.

Информация об этом появилась на официальном сайте Минздрава России. Разрешение на пострегистрационные исследования вакцины с участием 40 тыс. добровольцев министерство выдало 25 августа. Тогда же стало известно, что дизайн испытаний предусматривает участие в третьей, заключительной, фазе исследований добровольцев старше 60 лет.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство, четверть добровольцев, согласившихся принять участие в испытании препарата, получат не действующее вещество, а «пустышку». Введение плацебо необходимо для более взвешенного анализа действия вакцины — исследователи сравнят число инфицированных среди получивших плацебо и саму вакцину и учтут эти данные.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в двух регионах России за сутки не появилось ни одного больного коронавирусом.