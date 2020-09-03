В двух регионах России за сутки не появилось ни одного больного коронавирусом

В России продолжает снижаться число инфицированных коронавирусом в регионах. В двух из них за сутки не выявили ни одного зараженного.

Об этом стало известно в четверг, 3 сентября. Всего за последние 24 часа инфекцию COVID-19 подхватили 4 995 человек.

Как сообщили в официальном telegram-канале оперштаба по борьбе с болезнью, инфицированных за сутки выявили во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки.

Больше всего случаев заражения в Москве (690 человек), Санкт-Петербурге (191 человек) и Московской области (163 человека).

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у всех испытавших вакцину «Вектора» выработались антитела к коронавирусу.