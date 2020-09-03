У всех испытавших вакцину «Вектора» выработались антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу выработались у всех испытывавших вакцину против коронавируса, разработанную центром «Вектор».
Участники первого этапа клинических испытаний вакцины от новой болезни были вакцинированы двукратно и уже выписаны из стационара. При этом у всех девяти добровольцев выработались антитела к Covid-19.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, участники исследований чувствуют себя хорошо.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 21 тыс. человек.