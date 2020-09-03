В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 21 тыс. человек

В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 21 тыс. человек
В Петербурге продолжают обследовать на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки медики успели обследовать более 21 тыс. человек.

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Так, за последние 24 часа в городе успели проверить на Covid-19 21 351 человека.

Под наблюдением специалистов находится 742 человека. Из них 2 — в обсерваторе, 740 — контактные. Также за сутки было обработано 200 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда россияне смогут снять защитные маски.

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В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 21 тыс. человек