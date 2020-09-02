Врач рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски

Пока что, необходимость ношения масок лучше не игнорировать. Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Пока что, необходимость ношения масок лучше не игнорировать. Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев спрогнозировал, когда ношение масок перестать быть необходимостью в России.

В стране продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Правительством принимаются активные меры защиты населения, вводятся определенные правила посещений общественных мест, а также публикуются рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты. Защитные маски стали уже привычным аксессуаром у россиян. Но все же вопрос, когда их можно уже будет перестать носить, остается актуальным.

Лукашев отметил, что постепенно от средств защиты можно будет начать отказываться. Однако начать делать это стоит не раньше января 2021 года, во избежании возможных последствий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Помимо этого врач заявил, что вирус хоть и продолжает распространение, происходит это не лавинообразным способом, потому что ситуацию удалось взять на контроль благодаря спокойным мерам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали со скольки лет можно начинать использовать защитные маски.