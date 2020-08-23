В ВОЗ рассказали со скольки лет можно начинать использовать защитные маски

Всемирная организация здравоохранения совместно с фондом ЮНИСЕФ разработала рекомендации по ношению масок у детей.

Детям до 5 лет маски носить не стоит. Это связано с соображениями безопасности и фактором того, что без постоянного внимания взрослых ребенок не сможет правильно пользоваться средством индивидуальной защиты.

Если ребенку от 6 до 11 лет, то маску носить уже желательно, но не обязательно. Решить этот вопрос необходимо исходя из определенных моментов. Учитывается как сознательность ребенка в вопросе эпидемиологической безопасности, так и контроль соблюдения правильного ношения маски со стороны взрослых. Помимо этого, важно, чтобы ношение СИЗ негативно не влияло на психоэмоциональный фон юного человека. Информация об этом появилась на сайте ВОЗ.

А вот дети в возрасте от 12 лет должны использовать маски так же, как и взрослые. Особенно в местах, где социальную дистанцию соблюдать физически невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские учителя могут не носить маски, но некоторые школы закупили защитные экраны.