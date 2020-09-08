В Петербурге к концу недели ночная температура опустится до +6

В Северной столице к концу недели ночная погода опустится до шести градусов со знаком «плюс». Об этом рассказал главный специалист Гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, сегодня, 8 сентября, погода будет еще хорошая. Столбики термометров днем поднимутся до +17 градусов. К концу месяца дневная температура воздуха снизится до + 15 градусов.

В интервью порталу 78.ru специалист отметил, что в Петербурге ожидаются небольшие дожди. Тем не менее, солнце еще порадует местных жителей.

Первые умеренные осадки пройдут в ночь с 8 на 9 сентября, после дождливая погода станет для города практически нормой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге во вторник обсудят профилактику ОРВИ и вакцинацию от гриппа. Пресс-конференция состоится в дистанционном формате.