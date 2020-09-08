Первую партию вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.

Речь идет о препарате, разработанном центром Гамалеи. Как сообщила пресс-служба Минздрава, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания, в ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.

Напомним, в ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех участников исследований.

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