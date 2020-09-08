Мурашко объяснил неточности в статистике смертей в пандемию

Мурашко объяснил неточности в статистике смертей в пандемию
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Выводы Росздравнадзора о неточности с регистрацией смертей от коронавирусной инфекции нового типа не учитывают данные по всей России. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, данные ведомства были получены в результате проверок отдельных медучреждений, а анализ статистических данных по стране относится к компетенции Минздрава и Росстата.

Как передает ТАСС, глава Минздрава отметил, рост смертности в период пандемии Covid-19 связан также с другими болезнями, к осложнениям которых приводила инфекция. Речь идет о сахарном диабете, болезни сердца и сосудов и онкологические заболевания.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии проведут клинические испытания вакцины от коронавируса Biontech и Pfizer.

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