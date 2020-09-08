Петербуржцы увидели в небе двойную радугу

В Северной столице местные жители заметили в небе двойную радугу. Фотографиями природного явления они поделились в Сети.

Двойную радугу петербуржцы запечатлели вечером понедельника, 7 сентября. Об увиденном горожане рассказали в группе социальной сети «ВКонтакте» «Лахта Онлайн | Приморский район». На кадрах видно, что небо над городом окрасилось в розовый цвет.

«Над Петербургом появились две радуги», — написал пользователь

Одна из жительниц Петербурга отметила, что на кадрах радуги выглядят не так эффектно, как в жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге во вторник будет умеренно тепло и дождливо. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.