В Петербурге во вторник будет умеренно тепло и дождливо

В Петербурге во вторник будет умеренно тепло и дождливо
В городе ожидаются небольшие дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице второй день рабочей недели порадует горожан теплой погодой, но с небольшими осадками. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, во вторник, 8 сентября, в Петербурге будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди. Столик термометра поднимется до +17…+19 градусов, что примерно на градус выше климатической нормы.

Специалист рассказал в своем аккаунте в Facebook, что погоду в городе сформирует периферия циклонического вихря.

Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к концу недели ночная температура опустится до +6. К концу месяца дневная температура воздуха снизится до + 15 градусов.

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