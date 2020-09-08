Ветеринары проверили здоровье редких котов в Пулково

Ветеринары проверили здоровье редких котов в Пулково
Кот-рыболов. Фото: wikipedia

В грузовом терминале Пулково регулярно проводится ветеринарный контроль животных, которые прилетают в Петербург или улетают в другой город. На этот раз в Пулково прилетели виверровые коты, которых также называют котами-рыболовами.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, их прибытие стало первым случаем пересечения таможни котами такой породы за последние годы.

Два редких виверровых кота прилетели на самолете из зоопарка в Новосибирске. После проверки здоровья котов направили к индивидуальному предпринимателю из Ленобласти.

Ветеринарный контроль нарушений не выявил и коты успешно отправились в сторону получателя.

Виверровые коты-рыболовы обитают в юго-восточной Азии. «Рыбные» кошки» отличаются тем, что комфортно чувствуют себя в воде и питаются в основном рыбой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково обезьянка прошла ветеринарный контроль.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветеринарный контроль коты новости спб пулково Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Движение на набережной Мойки перекроют съемки фильма
Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии Россию будет ждать та же участь
В Петербурге мужчина с гранатой напал на «Сбербанк»
Заместитель главы Минэнерго РФ Тихонов задержан по подозрению в ...
Здания завода «Комат» в Петербурге продадут с молотка
Меркель заявила, что реакция стран Евросоюза на дело Навального будет общей
Ветеринары проверили здоровье редких котов в Пулково
В Петербурге наградят учителей и учреждения культуры