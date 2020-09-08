Ветеринары проверили здоровье редких котов в Пулково

В грузовом терминале Пулково регулярно проводится ветеринарный контроль животных, которые прилетают в Петербург или улетают в другой город. На этот раз в Пулково прилетели виверровые коты, которых также называют котами-рыболовами.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, их прибытие стало первым случаем пересечения таможни котами такой породы за последние годы.
Два редких виверровых кота прилетели на самолете из зоопарка в Новосибирске. После проверки здоровья котов направили к индивидуальному предпринимателю из Ленобласти.
Ветеринарный контроль нарушений не выявил и коты успешно отправились в сторону получателя.
Виверровые коты-рыболовы обитают в юго-восточной Азии. «Рыбные» кошки» отличаются тем, что комфортно чувствуют себя в воде и питаются в основном рыбой.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково обезьянка прошла ветеринарный контроль.