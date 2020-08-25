В Пулково обезьянка прошла ветеринарный контроль

В Пулково обезьянка прошла ветеринарный контроль
Ветеринары в Пулково проверили игрунку. Фото: кадр из видео Россельхознадзора

Сотрудники регионального управления Управления Россельхознадзор проверили здоровье игрунки обыкновенной — небольшой обезьяны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково специалисты провели ветеринарный контроль игрунки, которая отправлялась в Омскую область.

Частное лицо Петербурга отправило обезьяну в адрес жителя Омской области.

В ходе проверки, проведенной инспекторами Россельхознадзора, нарушений выявлено не было, и игрунка успешно отправилась на самолете в другой регион.

Отметим, что игрунка обыкновенная — это небольшая обезьяна, которая весит около 250 грамм. Такие приматы обитают в лесах на северо-востоке Бразилии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в порту Петербурга проверили более 67 тонн перуанского танжело.

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