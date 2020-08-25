В Пулково обезьянка прошла ветеринарный контроль

Сотрудники регионального управления Управления Россельхознадзор проверили здоровье игрунки обыкновенной — небольшой обезьяны.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково специалисты провели ветеринарный контроль игрунки, которая отправлялась в Омскую область.
Частное лицо Петербурга отправило обезьяну в адрес жителя Омской области.
В ходе проверки, проведенной инспекторами Россельхознадзора, нарушений выявлено не было, и игрунка успешно отправилась на самолете в другой регион.
Отметим, что игрунка обыкновенная — это небольшая обезьяна, которая весит около 250 грамм. Такие приматы обитают в лесах на северо-востоке Бразилии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в порту Петербурга проверили более 67 тонн перуанского танжело.