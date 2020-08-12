В порту Петербурга проверили более 67 тонн перуанского танжело

В порт доставили три партии плодов танжело, цитрусового гибрида мандарина и грейпфрута или помело. Фото: pixabay

В порт доставили три партии плодов танжело, цитрусового гибрида мандарина и грейпфрута или помело. Фото: pixabay

В Северную столицу 8 августа прибыл груз танжело из Перу. Фрукты проверили инспекторы Россельхознадзора.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Общий объем груза составлял 67,5 тонн. Все партии прибыли в Большой порт Петербурга. Поставщиками были две компании, зарегистрированные в столице страны Лиме, еще одна — в городе Пьюра.

Как сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора, получателями грузов значились торговые компании Москвы, Московской области и Республики Татарстан. Все цитрусовые разрешили к ввозу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 26 тыс. тонн продуктов пропустили в Петербург сотрудники Россельхознадзора.