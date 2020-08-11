Более 26 тыс. тонн продуктов пропустили в Петербург сотрудники Россельхознадзора

В Петербург завезли, в частности, более 1 тыс. тонн овощей и 19 тыс. тонн фруктов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербург завезли, в частности, более 1 тыс. тонн овощей и 19 тыс. тонн фруктов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

За минувшие выходные сотрудники Россельхознадзор проконтролировали ввоз более 26 тыс. тонн различной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В период с 8 по 9 августа на территорию России поступило более 22 тыс. тонн товаров растительного происхождения: овощи, фрукты, чай, кофе и крупы.

Также ветеринарный контроль прошли почти 4 тыс. тонн грузов животного происхождения, включая молочную продукцию, масо, рыбу, корм и кормовые добавки.

«В ходе контроля нарушения не выявлены, все грузы продолжили следование в адреса получателей», — отметили в Управлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил прибывшие в Петербург 2 тыс. тонн авокадо. Авокадо завезли в Петербург из Южной Америки и Африки.