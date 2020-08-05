Россельхознадзор проверил прибывшие в Петербург 2 тыс. тонн авокадо

С начала 2020 года в регион ввезли более 10,6 тыс. тонн авокадо. Фото: Россельхознадзор

С начала 2020 года в регион ввезли более 10,6 тыс. тонн авокадо. Фото: Россельхознадзор

В июле в Петербурге был проконтролирован ввоз более двух тысяч тонн авокадо, прибывших в город из Южной Америки и Африки.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, в июле сотрудники ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 88 партий авокадо. Их общий вес составлял 2 202 тонны.

Почти 1700 тонн свежих плодов прибыли в Петербург морским транспортом из Перу, 488 тонн поставили из ЮАР, еще 24,5 тонны — из Колумбии. Товары предназначались для реализации на территории России.

Вся продукция успешно прошла контроль инспекторов Управления Россельхознадзора и была допущена к ввозу.

В ведомстве отметили, что всего с начала 2020 года в регион ввезли более 10,6 тыс. тонн авокадо из Перу, ЮАР, Израиля, Колумбии, Чили и Кении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники Россельхознадзора проверили 37 тонн помело.