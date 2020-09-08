Новогодние елки обойдутся Петербургу в 18 млн рублей

Новогодние елки обойдутся Петербургу в 18 млн рублей
Новогодняя елка на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Новогодние елки, которыми украсят 12 районов Петербурга, будут закуплены за 18 миллионов рублей.

Согласно информации с сайта госзакупок, петербургский ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» открыл конкурс на приобретение праздничных деревьев для украшения города к Новому году. Речь идет об искусственных елях.

Всего Смольный планирует закупить 24 новогодние елки. Общая стоимость составляет 18 миллионов рублей. Ими украсят такие районный города, как Центральный, Петроградский, Василеостровский, Адмиралтейский, Кировский и Кронштадтский. Ели установят сразу украшенными игрушками и гирляндами. Всего подготовлено 18 типов дизайна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков рассказал, что думают в Кремле о сокращении новогодних праздников. По словам представителя Кремля, каждый год в правительстве проходят дискуссии по этому поводу.

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