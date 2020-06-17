Песков рассказал, что думают в Кремле о сокращении новогодних праздников

Песков рассказал, что думают в Кремле о сокращении новогодних праздников
Песков заявил, что в Кремле пока нет никакой позиции относительной этой инициативы. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею о сокращении количества нерабочих дней в начале января 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Пескова, в Кремле пока нет никакой позиции относительной этой инициативы. По словам представителя Кремля, каждый год в правительстве проходят дискуссии по этому поводу. Он добавил, что несмотря на это, у властей есть устоявшаяся практика, от которой они и будут исходить.

Напомним, накануне глава экономического комитета Совфеда Андрей Купетов выступил с предложением сократить период новогодних праздников, чтобы наверстать упущенное во время нерабочих дней из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кутепов предлагает объявить рабочими дни с 4 по 8 января за исключением 7 января. Таким образом он рассчитывает компенсировать нерабочие дни для поддержания экономики предприятий и организаций.

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