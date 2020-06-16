В России предлагают сократить новогодние каникулы из-за пандемии

В России могут сократить новогодние праздники, чтобы компенсировать сокращение рабочих дней из-за пандемии коронавируса. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Кутепов предлагает объявить рабочими дни с 4 по 8 января за исключением 7 января. Таким образом он рассчитывает компенсировать нерабочие дни для поддержания экономики предприятий и организаций.

«Указанные изменения будут действовать только в 2021 году», — приводит ТАСС слова из пояснительной записки к документу.

Нерабочими в России были объявлены дни с 30 марта по 30 апреля, а также с 6 по 8 мая. Причиной этого стала вспышка коронавирусной инфекции.

В России выявлено 545 тыс. 458 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии более 294 тыс. человек. Скончались, по официальным данным, 7 тыс. 284 зараженных.

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