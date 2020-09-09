«Детское Евровидение» в 2020 году пройдет в дистанционном формате

«Детское Евровидение» в 2020 году пройдет в дистанционном формате
Организаторы позаботились о здоровье юных участников конкурса. Фото: eurovision.tv

Международный музыкальный конкурс «Детское Евровидение» в 2020 году свяжет участников и членов жюри между собой с помощью телемоста.

Песенное мероприятие для юных музыкантов состоится 29 ноября и пройдет уже в 18 раз. Из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции проводить «Евровидение» в традиционном режиме небезопасно, поэтому организаторы решили провести конкурс удаленно. Таким образом, ведущие шоу и члены жюри расположатся в студии в Варшаве, а конкурсанты в студиях в своих странах. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Всего за звание лучшего исполнителя Европы сразятся участники из 13 стран — России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме.

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