«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме

"Жизненно важно, чтобы в следующем году Евровидение вернулось, и мы рады, что наши участники в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это любимое шоу зрителям всего мира",— сказал исполнительный руководитель «Евровидения» Мартин Остердаль. Фото: pixabay.com

"Жизненно важно, чтобы в следующем году Евровидение вернулось, и мы рады, что наши участники в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это любимое шоу зрителям всего мира",— сказал исполнительный руководитель «Евровидения» Мартин Остердаль. Фото: pixabay.com

Главный музыкальный фестиваль в мире, «Евровидение», отмененное в этом году из-за пандемии коронавируса, состоится в следующем году в Роттердаме.

Об этом проинформировал Европейский вещательный союз. Конкурс пройдет на площадке Ahoy Arena в голландском Роттердаме. Отметим, что в текущем году «Евровидение» планировалось проводить с 12 по 16 мая, однако чрезвычайная эпидемиологическая ситуация вынудила перенести мероприятие.

При этом в следующем году участники не смогут отправиться на конкурс с теми же композициями, которые планировали представить в 2020-м. А вот кто именно будет представлять страну, будут решать государства-участники: артистов можно поменять или оставить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемпионат России по футболу планируют возобновить уже в июне. Правда, до конца сезона матчи будут проходить при пустых трибунах.