«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме

Главный музыкальный фестиваль в мире, «Евровидение», отмененное в этом году из-за пандемии коронавируса, состоится в следующем году в Роттердаме.
Об этом проинформировал Европейский вещательный союз. Конкурс пройдет на площадке Ahoy Arena в голландском Роттердаме. Отметим, что в текущем году «Евровидение» планировалось проводить с 12 по 16 мая, однако чрезвычайная эпидемиологическая ситуация вынудила перенести мероприятие.
При этом в следующем году участники не смогут отправиться на конкурс с теми же композициями, которые планировали представить в 2020-м. А вот кто именно будет представлять страну, будут решать государства-участники: артистов можно поменять или оставить.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемпионат России по футболу планируют возобновить уже в июне. Правда, до конца сезона матчи будут проходить при пустых трибунах.