Чемпионат России по футболу возобновится в июне

Чемпионат России по футболу возобновится в июне
Матчи будут проходить без болельщиков. Фото: Pixabay

В РФС назвали дату возобновления чемпионата России по футболу — 21 июня 2020 года.

Обо всем сообщается в твиттере Российского футбольного союза. Отмечается, что во время матчей командам будет разрешено делать по пять замен. Кроме того, с той же даты будет возобновлен сезон Олимп-Кубка России. Места проведения футбольных матчей будут выбирать, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Глава РФС Сергей Прядкин уточнил, что до конца сезона зрители не смогут попасть на матчи в целях предупреждения распространения коронавируса. Он также добавил, что сезон завершится в «сжатые, но разумные сроки».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург отметит возобновление футбольных матчей встречей «Зенит» — «Крылья Советов». Свой первый матч в РПЛ после смягчения ограничительных мер «Зенит» проведет на выезде: сыграет с московским ЦСКА.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
рфс спорт футбол чемпионат россии по футболу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чемпионат России по футболу возобновится в июне
Рестораны Петербурга не надеются на открытие до июля
Шойгу рассказал, что весенний призыв проходит в плановом порядке, несмотря ...
Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Москва готовится к массовому тестированию на антитела к COVID-19
Спрос на новостройки в России упали на треть
Словения стала первой страной в Европе, объявившей о победе над эпидемией ...
В России для больных COVID-19 выделили около 150 тысяч коек