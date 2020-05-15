Чемпионат России по футболу возобновится в июне

В РФС назвали дату возобновления чемпионата России по футболу — 21 июня 2020 года.

Обо всем сообщается в твиттере Российского футбольного союза. Отмечается, что во время матчей командам будет разрешено делать по пять замен. Кроме того, с той же даты будет возобновлен сезон Олимп-Кубка России. Места проведения футбольных матчей будут выбирать, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Глава РФС Сергей Прядкин уточнил, что до конца сезона зрители не смогут попасть на матчи в целях предупреждения распространения коронавируса. Он также добавил, что сезон завершится в «сжатые, но разумные сроки».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург отметит возобновление футбольных матчей встречей «Зенит» — «Крылья Советов». Свой первый матч в РПЛ после смягчения ограничительных мер «Зенит» проведет на выезде: сыграет с московским ЦСКА.