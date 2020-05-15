Петербург отметит возобновление футбольных матчей встречей «Зенит» — «Крылья Советов»

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Тинькофф-РПЛ будет возобновлена с 21 июня. Фото: Baltphoto

Возобновление футбольных матчей после улучшения эпидемиологической обстановки в России все же планируется. В частности, уже в июне продолжится Чемпионат России по футболу.

Свой первый матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) после смягчения ограничительных мер петербургский футбольный клуб проведет на выезде: сыграет с московским ЦСКА. А вот затем, ориентировочно на 27-28 июня, состоится встреча «Зенита» и самарской команды «Крылья Совета» на площадке «Газпром Арены», передает NevaSport.ru.

При этом, к сожалению, доступ болельщиков на все матчи до конца сезона будет закрыт, в связи с усиленными мерами санитарной безопасности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболисты «Зенита» возобновили тренировки в Удельном парке. Правда, занимаются сине-бело-голубые по очереди, в индивидуальном порядке.

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