«Зенит» вернулся к тренировкам в Удельном парке

Петербургский футбольный клуб «Зенит» возобновил тренировки на площадке в Удельном парке с 15 мая. Правда, пока спортсмены занимаются с соблюдением особых условий.

В частности, сине-бело-голубые тренируются по отдельности под руководством Сергея Семака, передает NevaSport.ru. В порядке очередности на поле занимается каждый игрок, включая легионеров, которых даже во время периода самоизоляции не стали распускать по домам.

Таким образом, тренировки занимают целый день, поскольку каждый спортсмен проводит на поле значительное количество времени, а пересекаться футболисты не могут. Кроме того, все члены «Зенита» сдали тесты на коронавирусную инфекцию, которые, к счастью, показали отрицательные результаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свой уход из команды.